В Украине введут уголовную ответственность за доведение до самоубийства через интернет

Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств, но за доведение до самоубийства почти не сажают.

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Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства). Проект №4088 за основу поддержали 229 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытку самоубийства.

Проектом предлагается изложить часть первую статьи 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины в новой редакции, установив уголовную ответственность за "доведение лица до самоубийства или до попытки самоубийства, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям, систематического унижения его человеческого достоинства, подстрекательства, в том числе подкупа, обмана, а также содействия совершению самоубийства".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по данным ВОЗ на 2012 год, в Украине было совершено около 10 тысяч актов суицида. Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств. Как свидетельствуют научные источники, соотношение самоубийств и доведения до самоубийства составляет около один к двадцати. Вместе с тем, с 2010 года по 2015 год в Украине вынесено только четыре обвинительных приговора за доведение до самоубийства, то есть меньше одного приговора в год.

Подробнее о группах смерти в соцсетях читайте в материале Олега Покальчука "Белое братство синего кита" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".