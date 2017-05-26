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В Украине успешно испытали новую ракету отечественного производства

26 мая в 17:07

Все ее комплектующие изготовлены в Украине.

ракета украинская
Новая украинская ракета хорошо зарекомендовала себя во время испытаний
Сайт СНБО
На одном из украинских полигонов успешно испытали новую украинскую ракету, написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Только что состоялось успешное испытание новейшей украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это – наш общий успех! Желаю поскорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии", - написал он.

По словам гаранта, все комплектующие нового вооружения изготовлены в Украине. В частности, боевая часть, двигатель и система управления.

Во время испытаний были выдержаны необходимые тактико-технические характеристики и дальность полета, ракета поразила заданную цель и удовлетворяет требованиям Министерства обороны Украины.

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Ранее сообщалось, что в Украине состоялись успешные испытания новой ракеты, дальность стрельбы которой составляет 60 километров, а также успешное испытание новой управляемой ракеты для РСЗО.

Напомним, 26 августа 2016 года в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателям точности попадания, чем у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ракета испытания производство вооружение президент Порошенко
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