В Украине почтут память жертв геноцида крымскотатарского народа

Мероприятия пройдут и в оккупированном Крыму.

В Украине почтут память репрессированных крымских татар

В Украине 18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В связи с этим в Украине как на материковой части, так и в оккупированном Крыму состоится ряд мероприятий.

В Симферополе 18 мая в 9 часов состоится возложение цветов к мемориальным памятникам, посвященным жертвам депортации из Крыма; в 12 часов на месте строительства мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов на станции "Сирень" Бахчисарайского района пройдет концерт-реквием. В 13 часов запланировано проведение молебнов в мечетях и церквях Крыма. В 20 в крымских городах и поселках состоится акция "Зажги огонь в своем сердце", пишет "Крым. Реалии".

Кроме того, по всей Украине в 12-00 состоится всеукраинская акция "Скорбь и солидарность" – минута молчания.

В Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко в Киеве в 16 часов состоится вечер-реквием, в 18 часов на площади Независимости пройдет митинг.

В Геническом районе участники траурных акций проведут автопробег в Чонгар, на админграницу с Крымом, в 16 часов около КПВВ "Чонгар" пройдет траурный митинг.

В мае 1944 года НКВД провел спецоперацию по принудительному выдворению из Крыма коренного населения.

11 мая 1944 года Государственный комитет обороны СССР издал "совершенно секретное" постановление "О крымских татарах". Документ приписывал крымским татарам "массовое предательство и массовый коллаборационизм", они и были названы причинами дальнейшей депортации.

В операции, которая началась в ночь на 18 мая 1944, приняли участие более 32 тысяч сотрудников советских спецслужб. За три дня за пределы Крыма (в основном, в среднеазиатские республики) выселили более 180 тысяч татар. Более 30 тысяч из них погибли от голода и холода в первый же год после депортации.

В 1956 году Крым был передан в состав Украины. Массовое возвращение крымских татар из мест депортации на историческую родину началось в 1987 году.

От депортации пострадали не только крымские татары. В июне 1944 года с территории полуострова принудительно выселили греков, болгар и армян. В 1943 - 1944 годах депортированы и так называемые "малые" народы (преимущественно кавказские): чеченцы, балкарцы, карачаевцы, ингуши, ногайцы, калмыки, курды, турки-месхетинцы.

О мифах вокруг депортации крымских татар и ее истинных причинах в статье "Отчим народов. Зачем Сталин выселил древние этносы Крыма", опубликованной в "Зеркале недели", также рассказывал и крымский историк Сергей Громенко.