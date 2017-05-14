В Украине отмечают День матери

Праздник отмечается в нашей стране каждое второе воскресенье мая.
Праздник отмечается каждый год во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину. В других странах также существует аналог этого праздника, но он припадает на другие дни.
В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в честь своей матери, которая преждевременно скончалась. В 1910 году в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником. А уже в 1914 году президент США Вудро Вильсон огласил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех матерей.
В Украине празднование Дня матери установлено указом президента от 10 мая 1999 года.ZN.UA