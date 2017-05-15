В сети опубликованы фотографии майской Евпатории

Город ждет наплыва отдыхающих, однако их пока не видно.

Фотографии майской Евпатории, сделанные крымским блогером Сергеем Анашкевичем разошлись по сети, как наглядное доказательство того, что крымское солнце и пустые пляжи являются недостаточным поводом для наплыва отдыхающих в бывшую всесоюзную здравницу.

Традиционно, туристический сезон в Крыму начинался 1 мая. Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.

Керченская набережная также встречает курортный сезон ржавчиной и запустением. Главная достопримечательность оккупированного города постепенно разрушается.

Тем временем Одесса готовит пляжи к туристическому сезону. Опубликованы фотографии одесских пляжей с высоты птичьего полета.