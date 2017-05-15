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В сети опубликованы фотографии майской Евпатории

15 мая в 15:34

Город ждет наплыва отдыхающих, однако их пока не видно.

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Фото Сергей Анашкевич

Фотографии майской Евпатории, сделанные крымским блогером Сергеем Анашкевичем разошлись по сети, как наглядное доказательство того, что крымское солнце и пустые пляжи являются недостаточным поводом для наплыва отдыхающих в бывшую всесоюзную здравницу.

Традиционно, туристический сезон в Крыму начинался 1 мая. Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.

Читайте также: В оккупированном Крыму пляжи до сих пор не готовы к сезону

Керченская набережная также встречает курортный сезон ржавчиной и запустением. Главная достопримечательность оккупированного города постепенно разрушается.

Тем временем Одесса готовит пляжи к туристическому сезону. Опубликованы фотографии одесских пляжей с высоты птичьего полета.

По материалам: Сергей Анашкевич
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Тэги Крым сезон отдых Евпатория набережная пляж
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