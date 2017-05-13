В СБУ надеются на укрепление сотрудничества с США по противодействию терроризму и киберугрозам

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В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции.

В СБУ хотят укрепить сотрудничество с США

В СБУ состоялась встреча руководства украинской спецслужбы с представителями Конгресса США во главе с председателем КомитетаПалаты представителей Конгресса США Майклом МакКолом.

"Стороны обсудили вопросы противодействия терроризму, борьбы с киберугрозами со стороны РФ и перспективы укрепления сотрудничества в указанных сферах", - сообщил пресс-центр СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война.

"В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции, превратившись в "воюющую спецслужбу", сотрудники которой на постоянной основе находятся в зоне проведения АТО", - отмечается в сообщении.

В свою очередь американские конгрессмены заверили руководство СБУ в своем единстве в вопросах поддержки Украины, подчеркнув, что продолжают выступать за территориальную целостность государства, настаивая на увеличении финансовой помощи для Украины.

Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.