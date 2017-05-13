В СБУ надеются на укрепление сотрудничества с США по противодействию терроризму и киберугрозам

В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции.
"Стороны обсудили вопросы противодействия терроризму, борьбы с киберугрозами со стороны РФ и перспективы укрепления сотрудничества в указанных сферах", - сообщил пресс-центр СБУ.
Глава СБУ Василий Грицак отметил, что США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война.
"В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции, превратившись в "воюющую спецслужбу", сотрудники которой на постоянной основе находятся в зоне проведения АТО", - отмечается в сообщении.
В свою очередь американские конгрессмены заверили руководство СБУ в своем единстве в вопросах поддержки Украины, подчеркнув, что продолжают выступать за территориальную целостность государства, настаивая на увеличении финансовой помощи для Украины.
Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.
Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.ZN.UA