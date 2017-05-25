В результате ДТП в России погибли шестеро украинцев

Департамент консульской службы МИД выясняет причины и обстоятельства происшествия.

В Новгородской области РФ в результате ДТП на федеральной автотрассе "М10" погибли шестеро граждан Украины, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Информацию о ДТП в Новгородской области, в котором пострадали украинцы, подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Согласно сообщению департамента в Twitter, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В то же время на сайте управления МВД России по Новгородской области появилось сообщение о ДТП с погибшими.

"25 мая 2017 года около 6 часов утра на 483 километре автодороги "Россия" в Новгородском районе вблизи населенного пункта Первомайское водитель автомашины "Рено Трафик" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Рено Магнум". В результате ДТП водитель и 5 пассажиров автомобиля "Рено Трафик" скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в результате ДТП погиб мэр Дергачей Александр Лисицкий.