В Одесской области проходят международные антитеррористические учения

В первом этапе учений задействовали три тысячи человек.
Первый этап учений прошел 15 – 19 мая, полностью они завершаться 25 мая, сообщает пресс-центр СБУ.
"Отработаны практические совместные действия субъектов борьбы с терроризмом по вопросам противодействия террористически диверсионным группам. К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Во время учений были обнаружены три условные диверсионно-разведывательные группы и уничтожено десять "взрывных устройств". Также отрабатывались практические меры взаимодействия с представителями специальных служб Молдовы", - рассказал начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко.
Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2" на полигоне Бабадаг в Румынии.ZN.UA