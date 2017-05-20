В Одесской области проходят международные антитеррористические учения

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В первом этапе учений задействовали три тысячи человек.

В Одесской области учатся ловить террористов

В Одесской области проходят совместные учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017", на которых три тысячи человек уже отработали совместные действия по борье с террористами и диверсионными группами.

Первый этап учений прошел 15 – 19 мая, полностью они завершаться 25 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

"Отработаны практические совместные действия субъектов борьбы с терроризмом по вопросам противодействия террористически диверсионным группам. К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Во время учений были обнаружены три условные диверсионно-разведывательные группы и уничтожено десять "взрывных устройств". Также отрабатывались практические меры взаимодействия с представителями специальных служб Молдовы", - рассказал начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко.

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2" на полигоне Бабадаг в Румынии.