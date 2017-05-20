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В Одесской области проходят международные антитеррористические учения

20 мая в 08:41

В первом этапе учений задействовали три тысячи человек.

СБУ Альфа спецназ
В Одесской области учатся ловить террористов
В Одесской области проходят совместные учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017", на которых три тысячи человек уже отработали совместные действия по борье с террористами  и диверсионными группами.

Первый этап учений прошел 15 – 19 мая, полностью они завершаться 25 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

 "Отработаны практические совместные действия субъектов борьбы с терроризмом по вопросам противодействия террористически диверсионным группам. К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Во время учений были обнаружены три условные диверсионно-разведывательные группы и уничтожено десять "взрывных устройств". Также отрабатывались практические меры взаимодействия с представителями специальных служб Молдовы", - рассказал начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко. 

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Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2"  на полигоне Бабадаг в Румынии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги учения диверсия Одесса Украина терроризм Молдова
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