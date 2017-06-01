В Минюсте составили хронологию оккупации Крыма Россией

Тайная операция по захвату Россией Крыма и Донбасса могла готовиться десятилетиями.

В Минюсте пошагово описали процесс оккупации Крыма Россией evgovorov / Depositphotos

Министерство юстиции Украины собрало и подготовило доказательную базу по. В ведомстве представили хронологию событи, приведших к оккупаци полуострова, сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко.

"Мы сделали хронологию захвата Россией Крыма по датам и локациям, как это происходило. Это была военная операция, которая открыто планировалась в 2014 году. Думаю, секретно операция по захвату Крыма и других территорий Украины готовилась десятилетиями. Мы разбили блоки, которые зафиксировали документально, на несколько частей", - отметил он.

Так, российская операция в Крыму включала в себя блокирование транспортных коммуникаций и военных объектов полуострова военнослужащими ВС РФ.

"27 февраля блокировали порт Феодосия. Аэропорты "Симферополь", "Бельбек", ГП "Кримаерорух" - 28 февраля. Переправу "Крым-Кавказ" в Керчи - 2 марта, Севастопольскую и Стрелецкую бухты - 3 марта. Внешний рейд военно-морской базы "Севастополь" - 3 марта, выход из озера Донузлав - 6 марта", - рассказал Петренко.

Кроме того, 27 февраля оккупанты начали перекрывать перешейки полуострова посредством блокировки постов ГАИ "Чонгар", "Турецкий вал" и "Перекоп" и установки собственных блокпостов, где под видом "самообороны" действовали фактически военнослужащие ВС России и сотрудники российских спецслужб.

"Второй блок операции, которую мы подкрепили доказательно, - блокирование военных объектов. Блокирование и захват российскими войсками украинских объектов в Крыму начинались фактически с 20-х чисел февраля", - пояснил министр юстиции.

В конце февраля, 21-22 числа, в Крыму и Севастополе передвигались более 30 единиц бронетехники РФ с российскими опознавательными знаками, а 25 февраля были зафиксированы первые попытки блокирования украинских военных кораблей: "Славутич" и других суден Черноморского флота Украины.

К концу месяца, 27 и 28 февраля, началось открытое активное блокирование воинских частей ВСУ, похищение и захват в плен военных. Открытый захват российскими подразделениями украинских военных частей начался с 19 марта 2014 года.

По словам главы Минюста, в международных судах возбуждено пять дел Украины против России.

Напомним, что официально началом оккупации Крыму считается 20 февраля 2014 года.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.