В Минсоцополитики назвали пять ключевых задач в сфере защиты прав детей в Украине

На сегодня на учете служб по делам детей находятся более 28 тысяч детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В правительстве назвали свою основные приоритеты в сфере защиты прав детей КГГА

Министерство социальной политики обозначило ключевые задачи государственной политики в сфере защиты прав детей в Украине, в которые включило, в частности, деинтституциализацию воспитания детей и обеспечение соцзащиты детей в условиях вооруженного конфликта.

Как указывает в своем материале для ZN.UA Алла Котляр, об этом говорится в документе с официальной статистикой, присланном министерством в редакцию в ответ на журналистский запрос.

По версии Департамента защиты прав детей Минсоцополитики, государство должно сфокусировать свои усилия в данной области на следующих задачах:

1. Деинституализация воспитания детей в Украине;

2. Сохранение семейной среды для ребенка и предотвращение изъятия ребенка из семьи;

3. Развитие и поддержка семейных форм воспитания;

4. Обеспечение социальной защиты детей в условиях вооруженного конфликта;

5. Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Согласно предоставленным данным, на сегодня на учете служб по делам детей находятся более 28 тысяч детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. При этом, почти 95% из них проживают в семьях, в которых родители уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей.

В населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, включенных в список населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, проживает 29 тысяч детей.

В соответствии со статистикой на конец 2016 года в Украине проживали 71 тысяча 178 детей сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире уже в 67-й раз подряд отмечают День защиты детей.

Подробнее о ключевых задачах и вызовах в сфере защиты прав детей в Украине читайте в материале Аллы Котляр "Не ангелы, или Любовь по праздникам" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".