В Минсоцополитики назвали пять ключевых задач в сфере защиты прав детей в Украине

На сегодня на учете служб по делам детей находятся более 28 тысяч детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Как указывает в своем материале для ZN.UA Алла Котляр, об этом говорится в документе с официальной статистикой, присланном министерством в редакцию в ответ на журналистский запрос.
По версии Департамента защиты прав детей Минсоцополитики, государство должно сфокусировать свои усилия в данной области на следующих задачах:
1. Деинституализация воспитания детей в Украине;
2. Сохранение семейной среды для ребенка и предотвращение изъятия ребенка из семьи;
3. Развитие и поддержка семейных форм воспитания;
4. Обеспечение социальной защиты детей в условиях вооруженного конфликта;
5. Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и лишенных родительской опеки.
Согласно предоставленным данным, на сегодня на учете служб по делам детей находятся более 28 тысяч детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. При этом, почти 95% из них проживают в семьях, в которых родители уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей.
В населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, включенных в список населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, проживает 29 тысяч детей.
В соответствии со статистикой на конец 2016 года в Украине проживали 71 тысяча 178 детей сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире уже в 67-й раз подряд отмечают День защиты детей.
Подробнее о ключевых задачах и вызовах в сфере защиты прав детей в Украине читайте в материале Аллы Котляр "Не ангелы, или Любовь по праздникам" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA