Топ Новости
<
>

В Кривом Роге в результате обвала шахты погиб горняк

6 июня в 12:52

Обвал породы произошел на глубине 1220 метров.

шахта шахтер уголь
В Днепропетровской области из-за обвала шахты погиб шахтер
Fesenko / Depositphotos
В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал породы на шахте "Октябрьская". Под завалами оказался шахтер 1979 года рождения, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным ведомства, обрушение породы произошло в 8:55 на горизонте 1220 м. В 10:03 спасатели обнаружили и вытащили из-под завалов тело погибшего горняка. На данный момент проводятся работы по поднятию тела на поверхность.

К проведению спасательных работ привлекли два отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного отряда, 3 единицы техники и 18 человек личного состава.

Читайте также: В Кривом Роге на заводе "АрселорМиттал" произошел обвал здания, есть погибшие

4 мая в Кривом Роге 400 горняков отказались подниматься из шахт после смены, требуя повышения зарплаты. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги шахта обвал Днепропетровск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...