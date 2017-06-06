В Кривом Роге в результате обвала шахты погиб горняк

Обвал породы произошел на глубине 1220 метров.

В Днепропетровской области из-за обвала шахты погиб шахтер Fesenko / Depositphotos

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал породы на шахте "Октябрьская". Под завалами оказался шахтер 1979 года рождения, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным ведомства, обрушение породы произошло в 8:55 на горизонте 1220 м. В 10:03 спасатели обнаружили и вытащили из-под завалов тело погибшего горняка. На данный момент проводятся работы по поднятию тела на поверхность.

К проведению спасательных работ привлекли два отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного отряда, 3 единицы техники и 18 человек личного состава.

4 мая в Кривом Роге 400 горняков отказались подниматься из шахт после смены, требуя повышения зарплаты.