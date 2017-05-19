В Киеве разоблачили торговцев человеческой кровью

Резервную донорскую кровь работники КП по заниженным ценам продавали частным клиникам.

В Киеве работники КП торговали донорской кровью СБУ

В Киеве сотрудники коммунального предприятия, которое формирует резервные запасы донорской крови для больниц региона, торговали этой кровью с частными клиниками. Их разоблачили работники СБУ.

"Должностные лица предприятия продавали по заниженным ценам коммерческим больницам часть донорской крови, которая должна быть использована как необходимый резерв для населения", - сообщил пресс-центр СБУ.

За два года, торгуя кровью, сотрудники КП нажились на 20 млн грн. Когда к ним с проверкой пришли государственные аудиторы, то один из руководителей коммунального предприятия предложил инспекторам взятку в размере 10 тыс. долларов, чтобы избежать наказания за нарушения. В момент передачи взятки служащего и задержали.

Как сообщалось, ранее на взятке в Киеве попался главный психиатр Министерства обороны Украины.