Топ Новости
<
>

В Киеве разоблачили торговцев человеческой кровью

19 мая в 03:18

Резервную донорскую кровь работники КП по заниженным ценам продавали частным клиникам.

77
В Киеве работники КП торговали донорской кровью
СБУ
В Киеве сотрудники коммунального предприятия, которое формирует резервные запасы донорской крови для больниц региона, торговали этой кровью с частными клиниками. Их разоблачили работники СБУ.

"Должностные лица предприятия продавали по заниженным ценам коммерческим больницам часть донорской крови, которая должна быть использована как необходимый резерв для населения", - сообщил пресс-центр СБУ.

За два года, торгуя кровью, сотрудники КП нажились на 20 млн грн. Когда к ним с проверкой пришли государственные аудиторы, то один из руководителей коммунального предприятия предложил инспекторам взятку в размере 10 тыс. долларов, чтобы избежать наказания за нарушения. В момент передачи взятки служащего и задержали.

Читайте также: Визитов СБУ на частные предприятия за использование "1С" не будет

Как сообщалось, ранее на взятке в Киеве попался главный психиатр Министерства обороны Украины. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги кровь Киев донор взятка СБУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...