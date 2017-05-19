В Киеве разоблачили торговцев человеческой кровью

Резервную донорскую кровь работники КП по заниженным ценам продавали частным клиникам.
"Должностные лица предприятия продавали по заниженным ценам коммерческим больницам часть донорской крови, которая должна быть использована как необходимый резерв для населения", - сообщил пресс-центр СБУ.
За два года, торгуя кровью, сотрудники КП нажились на 20 млн грн. Когда к ним с проверкой пришли государственные аудиторы, то один из руководителей коммунального предприятия предложил инспекторам взятку в размере 10 тыс. долларов, чтобы избежать наказания за нарушения. В момент передачи взятки служащего и задержали.
Как сообщалось, ранее на взятке в Киеве попался главный психиатр Министерства обороны Украины.ZN.UA