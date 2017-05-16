В Киеве проведут перепись населения – Кличко

По словам мэра, в столице Украины проживают около четырех миллионов человек.

Ежедневно в Киев на работу приезжают более полумиллиона человек КГГА

В ближайшее время в Киеве могут провести перепись населения, которой, по словам столичного мэра Виталия Кличко, не было с 2002 года.

"Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. людей. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн людей", - сказал Виталий Кличко в эфире канала "112. Украина".

Он также сообщил, что в Киев ежедневно приезжают на работу более полумиллиона человек, которые проживают за пределами столицы. Вечером они город покидают.

"Более того, мы сравнивали города, в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. каждое утро приезжает в Киев на работу, вечером уезжает, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города", - сказал Кличко.

Последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Вторую всеукраинскую перепись населения планировалось провести в 2011 году, но в 2010 году правительство перенесло ее проведение на 2012 год, а в 2012-м - на 2013 год, в 2013 году – на 2016 год.

По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.