В Киеве появился проспект Романа Шухевича

Вслед за проспектом Степана Бандеры в Киеве появился проспект другого героя национального движения – Романа Шухевича.

Проспект генерала Ватутина в Киеве переименовали в честь Романа Шухевича volynnews.com

Киевский городской совет переименовал проспект генерала сталинской армии Ватутина в честь главнокомандующего УПАСоответствующий проект поддержало 69 депутатов.

На заседании Киевсовета присутствовал сын Романа Шухевича, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич, который поблагодарил депутатов за память своего отца и переименование проспекта в его честь.

Напомним, что вопрос переименования обсуждался в 2016 году, однако в декабре в Киевсовете не хватило голосов.

Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943-1950 годах. Погиб в бою с сотрудниками МГБ в 1950 году. Подробнее о Романе Шухевиче читайте в материале "Зеркала недели. Украина" Украинская Повстанческая Армия: 70 лет одиночества.

Генерал Красной армии Николай Ватутин был ранен бойцами УПА в Волынской области в феврале 1944 года, после чего скончался в киевском госпитале в апреле того же года. Подробнее об обстоятельствах смерти Ватутина читайте в материале "Зеркала недели" Почему не спасли генерала Ватутина.

Летом 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.