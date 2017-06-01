В Киеве появился проспект Романа Шухевича

Вслед за проспектом Степана Бандеры в Киеве появился проспект другого героя национального движения – Романа Шухевича.
На заседании Киевсовета присутствовал сын Романа Шухевича, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич, который поблагодарил депутатов за память своего отца и переименование проспекта в его честь.
Напомним, что вопрос переименования обсуждался в 2016 году, однако в декабре в Киевсовете не хватило голосов.
Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943-1950 годах. Погиб в бою с сотрудниками МГБ в 1950 году. Подробнее о Романе Шухевиче читайте в материале "Зеркала недели. Украина" Украинская Повстанческая Армия: 70 лет одиночества.
Генерал Красной армии Николай Ватутин был ранен бойцами УПА в Волынской области в феврале 1944 года, после чего скончался в киевском госпитале в апреле того же года. Подробнее об обстоятельствах смерти Ватутина читайте в материале "Зеркала недели" Почему не спасли генерала Ватутина.
Летом 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.ZN.UA