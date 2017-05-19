В Киеве откроют 11 пляжей

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Температура воды в Днепре возле Киева пока составляет 14°. Коммунальщики готовят пляжи.

В Киеве готовятся к пляжному сезону travellife.com.ua

К летнему сезону в столице планируется открыть 11сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

В частности, в Днепровском районе заработают 8 пляжей – "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный"; в Оболонском – "Вербный" и "Пуща-Водица"; в Деснянском – пляж "Черторой". На все пляжи планируется получить паспорта.

Кроме того, киевляне и гости города смогут отдыхать в 17 зонах отдыха у водных объектов, но без возможности купания. Это: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки", "Радуга", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Троещина", "Галерная", "Осокорки", "Солнечная", "Святошин", "Голубя", "Синеозерная" и "Совская балка".

По данным синоптиков, в субботу, 20 мая, в Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 7-9°, днем 17-19°. В воскресенье, 21 мая, в Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

19 мая температура воды в Днепре возле Киева составляла 14°.