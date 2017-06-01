В Киеве добровольцы подрались со спецназовцами

Бойцов добробатов возмутило промедление КГГА в вопросе признания за ними статуса участников АТО.

Спецназовцы и добровольцы подрались в здании Киевсовета Апостроф

В Киеве, которые требовали от Киевской городской государственной администрации признать их участниками боевых действий, совместно с депутатами выгнали спецназ из здания Киевсовета, сообщает Depo.Киев

Под крики "Позор!" полицейские оставили четвертый этаж, сообщают журналисты.

После завершения драки между добровольцами и правоохранителями конфликт "подогрели" некоторые депутаты Киевсовета от партии "Свобода", после чего бойцы спецназа покинули здание. При этом депутаты обвинили правоохранителей в том, что именно они спровоцировали драку.

Причиной столкновений стала неспособность КГГА принять во втором чтении решение о признании добровольцев участниками войны на Востоке Украины. Возмущенные добровольцы начали потасовки с охранниками мэрии, которые охраняли вход в зал заседаний.

"Благодаря депутату В. Назаренко, активистов впустили внутрь КГГА для того, чтобы депутаты объяснили, почему данный проект не был поддержан. Через несколько минут прибыла колонна полицейских. Когда выключили свет, полицейские вытеснили и вытолкали активистов. Часть граждан не отпускают", - говорится в сообщении политической силы "Национальный корпус".

Депутат Киевского городского совета от фракции "Объединение "Самопомич" Вадим Васильчук сообщил, что "добровольцы ворвались в зал Киевсовета, требуют признания статуса добровольцев - на уровне участников АТО от ВСУ и Нацгвардии".

После того, как добровольцы добровольно вышли из зала Киевсовета, а правоохранители также покинули зал, депутаты возобновили рассмотрение признания статуса добровольцев, как участников АТО. Позже Киевский городской совет принял решение о предоставлении добровольцам статуса участников АТО.

Верховная Рада 17 января установила День украинского добровольца - 14 марта.

Напомним, что 13 марта 2014 года Рада приняла закон "О Национальной гвардии Украины". Согласно закону, Внутренние войска МВД были преобразованы в Нацгвардию - военное формирование с правоохранительными функциями, предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.