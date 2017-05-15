В Харькове поймали крупного наркоторговца

"Наркобарон" был одним из основных поставщиков наркотиков в Харьковскую и Запорожскую области.

В Харькове поймали "вора в законе"

В Харькове задержали одного из основных поставщиков наркотиков на территории Запорожской и Харьковской областей. 45-летний "вор в законе" при этом находился в розыске за другое преступление.

"Оперативники наконец вышли на след "вора в законе", который в течение семи лет скрывался от правосудия за совершение тяжкого преступления - покушения на убийство своего родственника. В результате тщательно спланированной операции, которая была проведена силами уголовного розыска областного главка полиции, так называемый наркобарон задержан в Харькове", - написал в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

Пока "вор в законе" находился в розыске, он занимался поставкой наркотиков.

"Но без работы этот 45-летний делец не сидел. По оперативным сводкам, мужчина является одним из главных поставщиков наркотических средств в Харьковскую и Запорожскую области. Поэтому у следствия к этой неоднозначной персоне много вопросов", - добавил Дмитриев.

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