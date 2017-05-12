В Германии завершились танковые соревнования НАТО с участием украинских военных

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Первое место заняли танкисты из Австрии.

Танковые соревнования The Strong Europe Tank Challenge 2017, которые проходили на полигоне Графенвир в Германии завершились в четверг, 12 мая.

Во время выполнения различных заданий лучшие результаты продемонстрировали команды из Австрии, Германии и США, занявшие первое, второе и третье места соответственно, сообщает пресс-служба Армии США.

Также в соревнования принимали участие военнослужащие из Польши, Франции и Украины. Для украинских танкистов это был первый опыт участия в международных соревнованиях НАТО.

Австрийская, польская и немецкая команды демонстрировали боевые навыки на модификациях танка Leopard 2A. Французские танкисты выступили на Leclerc, а американские – на M1A2.

Военнослужащие танкового взвода 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ принимали участие в соревнованиях на "Булатах" Т-64БМ.

Во время соревнования, которые начались 7 мая, танкисты выполнили по 12 тактических заданий. Военнослужащие должны были идентифицировать 30 видов техники союзников и вероятного противника, продемонстрировать навыки ведения огня из танковых орудий и стрелкового оружия в различных условиях, преодоления препятствий и обслуживания техники.

Командующий Сухопутных войск Армии США в Европе Бен Ходжес отметил высокий уровень подготовки украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Опыт украинского взвода, который воевал против российских танков, очень интересен для нас. Это один из мотивов принятия решения об участии Украины в соревнованиях в этом году. Надеюсь, они будут участвовать в них и в дальнейшем", – отметил генерал.

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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, в свою очередь, также положительно оценил опыт участия украинских танкистов в соревнованиях. Он отметил, что хотя украинские танки по ряду параметров не уступают зарубежным аналогам, они нуждаются в некоторой доработке.

"Первый раз украинские танкисты принимают участие в международных соревнованиях такого уровня. Для нас это очень интересно в плане накопления и обмена опытом… Наши танкисты на незнакомой местности выполнили упражнения с первого раза… Нам не стыдно, мы ими гордимся", – подчеркнул начальник Генштаба.

Соревнования The Strong Europe Tank Challenge ежегодно проводятся в одной из стран НАТО с целью отработки взаимодействия между бронетанковыми подразделениями государств Альянса, обмена тактическими приемами и процедурами их боевого применения. Украинские танкисты впервые принимают участие в этих соревнованиях, где они состязаются с командами из Германии, Польши, Франции, Польши и Австрии.

В 2016 году победу в танковом биатлоне одержали немецкие танкисты. Второе и третье места заняли военнослужащие из Дании и Польши.