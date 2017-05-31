В Донбассе 15 оккупантов отказались выполнять приказы командования до увольнения из рядов НВФ – разведка

Боевики возмущены маленькой зарплатой и пренебрежительным отношением российских командиров.

Террористы в Донбассе не хотят воевать за копейки vk.com/strelkov_info

В соединениях и частях российско-оккупационных войск фиксируется стойкое желание личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Особое увеличение желающих зафиксировано в конце мая, отмечают разведчики.

В частности, в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК 15 военнослужащих подали рапорты на увольнение. В ожидании решений командиров относительно увольнения они отказываются возвращаться на передовые позиции и выполнять другие боевые задания.

Боевики подают рапорты на увольнение из-за низкого материального обеспечения и пренебрежительного отношения к ним командиров из состава кадровых военнослужащих ВС РФ.

"Уволиться пытаются военнослужащие звена "рядовой – сержант", а также младшие офицеры, в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения", - отмечается в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.