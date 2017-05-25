Подразделения российских оккупантов в Донбассе страдают от нехватки личного состава – разведка

Некоторые части террористов укомплектованы менее чем наполовину.

Российским оккупантам не хватает "пушечного мяса" vk/club_donbasskih

Командование российско-оккупационных войск в Донбассе приказало командующим ВО ВС РФ "ускорить формирование и отправку команд сержантского и рядового состава" для комплектования частей и соединений, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики отмечают, что укомплектованность подразделений оккупантов в мае этого года является критически низкой.

"В частности, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК и в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК на отдельных направлениях укомплектованность мотострелковых рот составляет менее 50%", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Российские наемники массово увольняются и разрывают контракты на дальнейшее прохождение "службы". Вследствие чего террористам приходится усиливать передовые позиции личным составом из артиллерийских и инженерных подразделений, а также подразделений материально-технического обеспечения, который не прошел соответствующую подготовку.

Вследствие чего на передовой регулярно фиксируются случаи небоевых потерь и дезертирства.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.