Топ Новости
<
>

В Донбасс из России прибыли "черные копатели" - ИС

6 июня в 13:12

Они ищут на местах сражений оружие и боеприпасы.

Донбасс1 ДНР
В Донбасс из России потянулись любители легкой наживы
РИА Новости
"Министерства" террористической организации "ДНР" обеспокоены активизацией на оккупированной территории "команд черных копателей", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" практически одновременно отмечают появление "копателей" на местах боев 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области. Они собирают оружие, боеприпасы и предметы снаряжения.

"Такие "черные копатели" уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными "правоохранителями" членов таких команд, половина - граждане РФ",  - пишет Тымчук.

Читайте также: Российские наемники в Донбассе разворовывают вооружение и боеприпасы – разведка

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины  сообщили о том, что боевики террористической группировки "ЛНР" в нетрезвом состоянии грабят магазины и жителей оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, боевики террористической группировки "ДНР" ограбили более десяти домов жителей оккупированного ими Кальмиусского и во время бегства обстреляли автомобиль командира роты.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги территория боеприпасы оружие снаряжение Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...