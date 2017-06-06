В Донбасс из России прибыли "черные копатели" - ИС

Они ищут на местах сражений оружие и боеприпасы.

В Донбасс из России потянулись любители легкой наживы РИА Новости

"Министерства" террористической организации "ДНР" обеспокоены"команд черных копателей", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" практически одновременно отмечают появление "копателей" на местах боев 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области. Они собирают оружие, боеприпасы и предметы снаряжения.

"Такие "черные копатели" уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными "правоохранителями" членов таких команд, половина - граждане РФ", - пишет Тымчук.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что боевики террористической группировки "ЛНР" в нетрезвом состоянии грабят магазины и жителей оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, боевики террористической группировки "ДНР" ограбили более десяти домов жителей оккупированного ими Кальмиусского и во время бегства обстреляли автомобиль командира роты.