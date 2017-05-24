В "ДНР" работников железной дороги увольняют без выплаты компенсации – ИС

Средняя заработная плата "железнодорожника ДНР" составляет порядка тысячи гривень.

В ОРДО сокращают расходы на железную дорогу Milovidov / Depositphotos

На временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях, наблюдается обострение ситуации в системе железнодорожных перевозок, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В связи с неспособностью коллаборационистов решать экономические вопросы, планируется перевести работников местной железной дороги на двухдневную рабочую неделю.

Вместе с тем планируется провести сокращение штата по некоторым специальностям без выплаты компенсации уволенным работникам.

Средняя заработная плата работников "железной дороги ДНР" за май составит порядка тысячи гривень в эквиваленте.

Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее главари террористической группировки "ЛНР" приняли решение отменить надбавки и выплаты медицинскому персоналу в ОРЛО за сверхурочное время работы.