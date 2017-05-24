В "ДНР" работников железной дороги увольняют без выплаты компенсации – ИС

Средняя заработная плата "железнодорожника ДНР" составляет порядка тысячи гривень.
В связи с неспособностью коллаборационистов решать экономические вопросы, планируется перевести работников местной железной дороги на двухдневную рабочую неделю.
Вместе с тем планируется провести сокращение штата по некоторым специальностям без выплаты компенсации уволенным работникам.
Средняя заработная плата работников "железной дороги ДНР" за май составит порядка тысячи гривень в эквиваленте.
Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.
Ранее главари террористической группировки "ЛНР" приняли решение отменить надбавки и выплаты медицинскому персоналу в ОРЛО за сверхурочное время работы.ZN.UA