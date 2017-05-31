В Черновцах пассажиры дизель-поезда выпрыгивали из окон, спасаясь от задымления

Спасатели считают, что пожара в поезде не было.

В Черновцах около 7:30 утра произошло задымление в одном из вагонов пригородного дизель-поезда "Черновцы-Коломыя". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"На место происшествия сразу же был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №3 г. Черновцов. Прибыв на место происшествия, спасатели установили: возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины задымления.

При этом, местные СМИ сообщили, что пригородный поезд, состоящий из трех вагонов, горел, из вагона вырывался черный дым и пассажиры поезда выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

В Хмельницкой области столкнулись поезда, есть пострадавшие. В пассажирском поезде находились 541 человек.