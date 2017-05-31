Топ Новости
<
>

В Черновцах пассажиры дизель-поезда выпрыгивали из окон, спасаясь от задымления

31 мая в 10:56

Спасатели считают, что пожара в поезде не было.

< >
123_2 < >
Фото molbuk.ua

В Черновцах около 7:30 утра произошло задымление в одном из вагонов пригородного дизель-поезда "Черновцы-Коломыя". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"На место происшествия сразу же был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №3 г. Черновцов. Прибыв на место происшествия, спасатели установили: возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины задымления. 

При этом, местные СМИ сообщили, что пригородный поезд, состоящий из трех вагонов, горел, из вагона вырывался черный дым и пассажиры поезда выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Читайте также: "Укразалізниця" открыла продажу билетов на 13 летних поездов

В Хмельницкой области столкнулись поезда, есть пострадавшие. В пассажирском поезде находились 541 человек.

По материалам: 112.ua
Читайте также
Тэги вагон Черновцы спасатели поезд происшествие пожар пассажиры дизель дым
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...