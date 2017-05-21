В Быковне почтили память жертв коммунистического режима: фоторепортаж

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Во время "Большого террора" в Быковнянском лесу захоронили десятки тысяч жертв НКВД.

В День памяти жертв политических репрессий в воскресенье, 21 мая, в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" состоялись официальные мероприятия.

Участники церемонии почтили минутой молчания жертв советского тоталитарного режима.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой возложили цветы к Братской могиле и к памятному знаку польских захоронений, а также зажгли лампады возле центрального монумента Мемориала, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время выступления президент напомнил, что советский режим десятилетиями скрывал от граждан правду о массовых репрессиях, а также отметил, что мировое сообщество поставило знак равенства между нацистским и советским тоталитарными режимами: Генассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию в 2009 году.

Глава государства также указал на важность декоммунизации для украинского общества.

"Побывав вчера в Заксенхаузене, и стоя сегодня здесь, в Быковне, снова и снова осознаю, чувствую каждой клеткой людоедское сходство нацистского и сталинского режимов. Вот почему, если кто не понял, в течение последних трех лет в Украине мы вместе проводим декоммунизацию. И вот почему произошел так называемый ленинопад, и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, и вот почему обновились таблички с названиями улиц. Потому комустичним идолам нет и не будет места в нашей стране", – подчеркнул президент.

В церемонии почтения памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, министры и иностранные дипломаты.

Быковнянское захоронения жертв сталинских репрессий является одним их крупнейших в Украины. В 1937-1941 годах грузовики почти каждую ночь привозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД на тайный спецучасток в Быковнянском лесу. Тела жертв пересыпались известью и грунтом в специально подготовленных ямах.

По мнению историков, в Быковнянском лесу захоронены от 20 до 100 тысяч человек. Среди них писатели Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липковский и десятки тысяч других жертв "Большого террора".