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"Укрзалізниця" запустит рельсовый автобус в польский Хелм

19 мая в 08:25

Поезд начнет курсировать сразу же после вступления безвиза в силу.

интерсити
В Польшу будет ходить еще один поезд из Украины
mignews.com.ua
"Укрзалізниця" с 12 июня запустит в работу рельсовый автобус из Ковеля в Хелм (Польша).

То есть курсировать он начнет уже на следующий день после вступления в силу безвизового режима с ЕС.

Паспортный и таможенный контроль будет проводится во время движения поезда, что сократит задержки на границе, сообщает ТСН.

 

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Ранее сообщалось, что летом также начнет курсировать поезд "Львов –  Краков". 

Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря 2016 года запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша). 

По материалам: ТСН
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Тэги поезд Укрзалізниця Польша граница
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