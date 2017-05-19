"Укрзалізниця" запустит рельсовый автобус в польский Хелм

Поезд начнет курсировать сразу же после вступления безвиза в силу.

В Польшу будет ходить еще один поезд из Украины mignews.com.ua

"Укрзалізниця" с 12 июня запустит в работу рельсовый автобус из Ковеля в Хелм (Польша).

То есть курсировать он начнет уже на следующий день после вступления в силу безвизового режима с ЕС.

Паспортный и таможенный контроль будет проводится во время движения поезда, что сократит задержки на границе, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что летом также начнет курсировать поезд "Львов – Краков".

Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря 2016 года запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).