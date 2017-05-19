"Укрзалізниця" запустит рельсовый автобус в польский Хелм

Поезд начнет курсировать сразу же после вступления безвиза в силу.
То есть курсировать он начнет уже на следующий день после вступления в силу безвизового режима с ЕС.
Паспортный и таможенный контроль будет проводится во время движения поезда, что сократит задержки на границе, сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что летом также начнет курсировать поезд "Львов – Краков".
Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря 2016 года запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).ТСН