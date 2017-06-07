"Укрзалізниця" продлила маршруты четырех поездов на время летних отпусков

Поезда дальнего следования будут ходить до Херсона, Геническа и Новоалексеевки.

В этом году к морю можно будет добраться по железной дороге Pixabay

продлил маршруты поездов № 72 и №52 Киев – Запорожье, № 80/79 Киев – Днепр и № 75/76 Киев – Кривой Рог до Херсона, Новоалексеевки и Геническа.

Благодаря этому пассажиры получат возможность добраться по железной дороге до приазовских и причерноморских курортов Украины.

Поезд №72 Киев – Запорожье будет курсировать до Геническа с 14 июля по 2 сентября по пятницам и субботам. Отправление из Киева в 19:17, прибытие в Запорожье на следующий день в 7:50, в Геническ – в 12:21. В обратном направлении поезд будет курсировать с 15 июля по 3 сентября по субботам и воскресеньям. Отправление из Геническа в 12:58, прибытие в Киев на следующий день в 5:58.

Поезд № 52 Киев – Запорожье будет курсировать до Новоалексеевки до 28 октября по четным числам. Отправление из Киева в 23:44, прибытие в Запорожье на следующий день в 8:54, в Новоалексеевку – в 11:43. Обратно поезд будет курсировать до 29 октября по нечетным числам, отправление из Новоалексеевки в 19:00, прибытие в Киев на следующий день в 7:17.

Поезд № 80/79 Киев – Днепр будет курсировать до Новоалексеевки с 13 июля по 3 сентября по четвергам и воскресеньям. Отправление из Киева в 23:00, прибытие в Новоалексеевку на следующий день в 13:30. В обратном направлении поезд будет курсировать с 14 июля по 4 сентября по пятницам и понедельникам. Отправление из Новоалексеевки в 14:45, прибытие в Киев на следующий день в 6:58.

Поезд № 75/76 Киев – Кривой Рог будет курсировать до Херсона с 14 июля по 2 сентября по пятницам и субботам. Отправление из Киева в 21:25, прибытие в Херсон в 10:47 следующего дня. В обратном направлении поезд будет курсировать с 15 июля по 3 сентября, отправление из Херсона в 15:54, прибытие в Киев на следующий день в 5:22.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда к морю.