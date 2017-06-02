Украинский Хельсинский союз представил доклад о пытках в Донбассе

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Согласно докладу правозащитников, были эпизоды, когда задержанных использовали как "живой щит".

Украинские правозащитники указали на факты похищения и пыток в Донбассе Евгений Шибалов, ZN.UA

Представители организации "Украинский Хельсинский союз" представили доклад о незаконном задержании и пытках людей в зоне вооруженного конфликта в, ответственность за которые несут украинские подразделения.

Как сообщает "Громадське", преступление, зафиксированные в докладе, были совершены на протяжении 2014-2015 года. Пострадавшие, однако, были испуганы и готовы были говорить значительно позже.

"В 2014-2015 была достаточно распространена практика задержания людей – на каких-то общих основаниях и очень неконкретных. Задерживались и лица, которые не имели никакого отношения к политическим событиям. Из 23 лиц к 19 применялись пытки. Речь идет об избиении и имитации расстрелов", – сообщил в ходе презентации представитель центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Андрей Гладун.

По его словам, были также случаи, когда задержанных использовали как "живой щит".

"Мы призываем расследовать эти случаи, мы в начале 2017 года направили запросы к ГПУ", – указал правозащитник.

В прокуратуре, в свою очередь, ответили, что с начала боевых действий по декабрь 2016 года по фактам незаконного лишения свободы к ответственности были привлечены 45 правоохранителей и двое военнослужащих. При этом, фактов относительно пыток, как оказалось, в Генпрокуратуре не фиксируют.

Напомним, ранее появилась информация о якобы существующих "тайных тюрьмах" СБУ. Так, правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в совместном докладе заявили об освобождении 13 человек из такой "тайной тюрьмы" и потребовали от украинских властей провести тщательное расследование по данному факту.

Ранее экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак в своей статье для ZN.UA писал, что подогретая пропагандистскими СМИ тема существования в Украине незаконных мест лишения свободы - "тайных тюрем СБУ" - является удачной операцией российских спецслужб, которую следует рассматривать в контексте общей ситуации, сложившейся, начиная с весны 2014 г., в Донбассе.

Подробнее о теме "тайных тюрем СБУ" читайте в статье Виктора Трепака "Тайные тюрьмы СБУ": миф или реалии войны?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".