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Украинские военные останутся служить в Афганистане

18 мая в 04:06

В миссии НАТО "Решительная поддержка" служат саперы из Украины.

НАТО Афганистан
Украинские саперы останутся в афганской миссии НАТО
nato.int
Вооруженные силы Украины намерены продолжить участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Формат участия украинских военных в афганской миссии Североатлантического альянса меняться не будет, несмотря на российскую агрессию на востоке нашей страны, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как сообщили в военном министерстве, на данный момент "10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины выполняют задачи по разминированию местности и противодействию самодельным взрывным устройствам в составе сил быстрого реагирования НАТО в провинции Герат, способствуя улучшению ситуации безопасности в Афганистане и приобретая навыки высшего уровня совместимости с военнослужащими вооруженных сил государств-членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.

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Участие наших саперов в афганской миссии НАТО является свидетельством того, что "Украина является надежным, последовательным и предсказуемым операционным партнером Альянса", отметили в Минобороны. 

Ранее сообщалось, что НАТО сохранит свое военное присутствие в АфганистанеТакая мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина НАТО Афганистан военный Минобороны
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