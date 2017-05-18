Украинские военные останутся служить в Афганистане

В миссии НАТО "Решительная поддержка" служат саперы из Украины.

Украинские саперы останутся в афганской миссии НАТО nato.int

Вооруженные силы Украины намерены продолжить участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Формат участия украинских военных в афганской миссии Североатлантического альянса меняться не будет, несмотря на российскую агрессию на востоке нашей страны, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как сообщили в военном министерстве, на данный момент "10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины выполняют задачи по разминированию местности и противодействию самодельным взрывным устройствам в составе сил быстрого реагирования НАТО в провинции Герат, способствуя улучшению ситуации безопасности в Афганистане и приобретая навыки высшего уровня совместимости с военнослужащими вооруженных сил государств-членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.

Участие наших саперов в афганской миссии НАТО является свидетельством того, что "Украина является надежным, последовательным и предсказуемым операционным партнером Альянса", отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что НАТО сохранит свое военное присутствие в Афганистане. Такая мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов.