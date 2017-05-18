Украинцы отмечают День вышиванки

Праздник отмечают каждый третий четверг мая.

Праздник зародился в 2006 году Vk.com/vishivanka_fest_odessa

В четверг, 18 мая, в украинцы отмечают День вишиванки , всеукраинский праздник, призванный сохранить традиции ношения национальной одежды.

В этот день украинцев призывают сменить или дополнить обычную одежду украинской национальной вишиванкой. Отмечается праздник ежегодно в третий четверг мая.

Идея зародилась в 2006 году и принадлежит одной из студенток Черновицкого национального университета Лесе Воронюк. Ее вдохновил одногруппник, который всегда ходил на пары в вышиванках. Тогда Воронюк предложила одногруппникам и студентам выбрать день и прийти всем в вышиванках. Сначала инициативу поддержали несколько десятков студентов и преподавателей, но позже праздник разросся до всеукраинских масштабов.

В 2011 году был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках в одном месте. На центральной площади Черновцов собралось четыре тысячи людей в вышиванках.

В 2015 году появилась акция "Подари вышиванку защитнику", в которой приняли участие 38 стран мира. Вышиванки передавали бойцам АТО, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе.

Каждый год в честь праздника устраиваются флешмобы и парады вышиванок. На данный момент праздник не является официальным.