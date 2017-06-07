Украинцы больше всего ненавидят Сталина и Ленина

Исследование Института политических исследований Польской Академии наук, проведенное в Украине, показало, что украинцы хуже всего относятся к главарям Российской империи советского периода.

Украинцы ненавидят вурдалаков, которым русские поклоняются в своих мавзолеях Известия

Из предложенного респондентам списка из 22 исторических личностей, наиболее негативные оценки получили советские диктаторы Иосиф Сталин (78%) и(59%), свидетельствуют данные опроса , проведенного в в конце 2016 года.

Далее в антирейтинге идут Михаил Горбачев (53%), Екатерина II (51%) и Никита Хрущев (43%).

Самые высокие оценки получили Тарас Шевченко (92%), Богдан Хмельницкий (84%), князь Ярослав Мудрый (83%), князь Владимир Великий (82%), Михаил Грушевский (75%) и Вячеслав Чорновил (65%).

Степан Бандера получил 36% положительных оценок, 40% - негативных, 19% нейтральных, а 4% респондентов его не знают.

Опрос проводился на всей территории Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, в период с 23 ноября 2016 по 6 декабря 2016 года, методом непосредственного опроса в домах респондентов (с использованием анкеты на бумаге - PAPI). Количество составляло 4000 человек и включало жителей Украины в возрасте от 18 лет. Исследование проводил Национальный центр культуры и Институт политических исследований Польской Академии наук. Работу на местах проводила Социологическая группа "Рейтинг" / Rating Group (Киев, Украина).

По данным Института социологии НАНУ, антирейтинг исторических персонажей в Украине возглавляют экс-президент Виктор Янукович и советский диктатор Иосиф Сталин. За Януковича как наиболее негативную личность в украинской истории проголосовали 51% респондентов, Сталин оказался на втором месте (42%), на третьем - Владимир Ленин - 19%.