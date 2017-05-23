Украина заняла 44 место в мировом рейтинге открытости данных

Наравне с Грузией, страна совершила "скачок" и смогла подняться сразу на 18 позиций.
Ежегодное исследование Open Data Barometer проводит организация World Wide Web Foundation.
"За последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира, и вместе с Грузией сделав наиболее положительный "скачок" в рейтинге", - подчеркнул премьер.
По мнению Владимира Гройсмана, открытость государственных данных имеет огромный потенциал в современном мире. "Открытые данные – это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии", - подчеркнул он.
Премьер–министр рассказал, что именно благодаря открытости соответствующих данных в Украине реализуются социально-важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год.
"Уверяю, что и в дальнейшем развитие открытых данных будет оставаться одним из главных приоритетов правительства", - резюмировал Владимир Гройсман.
Напомним, что Украина поднялась на 102 место в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".
Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.ZN.UA