Украина заняла 44 место в мировом рейтинге открытости данных

Наравне с Грузией, страна совершила "скачок" и смогла подняться сразу на 18 позиций.

Украина за год провела значительную работу по обеспечению открытости данных Владимир Гройсман/Facebook

Украина поднялась на 18 мест в мировом, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ежегодное исследование Open Data Barometer проводит организация World Wide Web Foundation.

"За последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира, и вместе с Грузией сделав наиболее положительный "скачок" в рейтинге", - подчеркнул премьер.

По мнению Владимира Гройсмана, открытость государственных данных имеет огромный потенциал в современном мире. "Открытые данные – это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии", - подчеркнул он.

Премьер–министр рассказал, что именно благодаря открытости соответствующих данных в Украине реализуются социально-важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год.

"Уверяю, что и в дальнейшем развитие открытых данных будет оставаться одним из главных приоритетов правительства", - резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, что Украина поднялась на 102 место в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ".

Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.