Украина проведет международный конкурс на проект мемориала Героев Небесной сотни

Проект строительства должен быть определен на конкурсе и утвержден ко Дню Достоинства и Свободы - 21 ноября.

Музей-мемориал построят на участке аллея Героев Небесной сотни 3-5 Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины принял решение о проведении открытого международного конкурса на создание проекта строительства мемориала Героев Небесной сотни.

Распоряжением Кабмина провести конкурс поручено Министерству культуры, может привлечь организацию, которая имеет соответствующий опыт.

Напомним, что Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - музей Революции достоинства должен быть расположен по адресу аллея Героев Небесной сотни, 3-5. Целостный комплекс имеет также включать самую аллею Героев Небесной сотни от Крещатика вверх и место памяти, - там, где сейчас Крест, часовня и портреты Героев.

21 февраля Рада приняла закон, который должен решить вопрос с выделением земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни – музею Революции достоинства. Согласно ему, из коммунальной собственности в пользование музея передадут участок на аллее Героев Небесной сотни 3-5.