Украина проведет международный конкурс на проект мемориала Героев Небесной сотни

Проект строительства должен быть определен на конкурсе и утвержден ко Дню Достоинства и Свободы - 21 ноября.
Распоряжением Кабмина провести конкурс поручено Министерству культуры, может привлечь организацию, которая имеет соответствующий опыт.
Напомним, что Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - музей Революции достоинства должен быть расположен по адресу аллея Героев Небесной сотни, 3-5. Целостный комплекс имеет также включать самую аллею Героев Небесной сотни от Крещатика вверх и место памяти, - там, где сейчас Крест, часовня и портреты Героев.
21 февраля Рада приняла закон, который должен решить вопрос с выделением земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни – музею Революции достоинства. Согласно ему, из коммунальной собственности в пользование музея передадут участок на аллее Героев Небесной сотни 3-5.ZN.UA