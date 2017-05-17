Украина потеряла половину урожая плодовых и ягод из-за заморозков

Отдельные хозяйства и регионы Украины понесли колоссальные убытки, потеряв почти весь урожай.

Украинцы лишились 80% черешни и абрикосов Анна Здоренко, ZN.UA

Потери урожая плодов, ягод и орехов от похолоданий ив конце апреля - начале мая могут составить около половины от среднего уровня за последние годы.

"В текущем году в Украине прогнозируется очень критическая ситуация с урожаем плодов, ягод и орехов, общие потери которых могут составить 1-1,2 млн тонн, то есть на уровне 50-60% среднего за последние годы объема в 2 млн тонн", - сообщил председатель ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка.

По его словам, окончательные выводы можно будет сделать за две-три недели, когда завершится формирование завязи на плодах.

По информации ассоциации, больше всего пострадали сорта культур с ранним цветением. В центральных и южных областях потери урожая ягод составляют до 90%, особенно пострадали Киевская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Черкасская, Николаевская и Запорожская области.

По большинству косточковых культур в Украине потери составляют около 80%.

"Потери семечковых культур, яблок, груш достигают 40%, при этом в некоторых хозяйствах Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областей будущий урожай уничтожен полностью", - отметил Д.Крошка.

Орехоплодные культуры наиболее пострадали в западных и центральных областях, потери составляют около 20%, в южных регионах – около 10%.

По данным ассоциации, отдельные хозяйства и регионы понесли колоссальные убытки, потеряв почти весь урожай.

В апреле Укргидрометцентр прогнозировал потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры, снега и заморозков.