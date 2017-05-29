Украина потеряла 30% урожая ягод и фруктов из-за майских морозов

Морозы, которые наблюдались почти на всей территории Украины в апреле и мае, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.

Стало известно, сколько черешни померзло Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило на 29% прогнозные показатели валового сборана основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций.

В абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов снижен с 2473 до 1755 тысяч тонн.

Наибольший ущерб понесли косточковые культуры – их прогнозный урожай уменьшен с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). В разрезе этих культур наибольший недобор урожая ожидается у абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33300 тонн абрикос, 9700 тонн персика и нектарина (против ранее ожидавшихся 71 и 18 тысяч тонн соответственно).

Наименьший вред причинен урожаю винограда – в пределах 13% (ожидается 333 тыс. тонн против предыдущего прогноза в 380 тыс. тонн).

Ранее председатель ассоциации "Укрсадпром" Крихта говорил, что потери урожая плодов, ягод и орехов от похолоданий и заморозков в конце апреля - начале мая могут составить около половины от среднего уровня за последние годы.