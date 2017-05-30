Украина и Россия в ловушке войны в Донбассе - The Economist

Минские соглашения оказались фикцией, но ни одна сторона не может от них отказаться.

Минские соглашения оказались фикцией, но даже Запад пытается убедить мир, что это не так. РИА Новости

12 апреля 2014 года российский военный офицер Игорь Гиркин, который назвал себя "Стрелков", проник через границу Украины вс десятком бойцов и захватил небольшой город Славянск, распалив тем самым кровавую войну в Европе с 1990-х годов.

Чтобы создать впечатление силы, Гиркин устроил маскарад, переодевшись в российского НКВДшника, а его боевики ездили на двух бронетранспортерах по городу, делая вид, будто это прибывают новые силы. На самом же деле его отряд никогда не превышал 600 человек, большинство из которых - так называемые российские "казачки" и голодные до войны опортунисты.

Об этом пишет издание The Economist. Потеряв Крым и не имея функционального правительства или военного командования после революции, Украина была потрясена. Когда Россия сосредоточила свои силы возле украинской границы, большинство обозревателей (и участников, таких как Гиркин) ждали быстрого вторжения и последующей аннексии. Но Кремль решил попробовать создать фиктивную "гражданскую войну", абсурдно изображая правительство в Киеве как "фашистский режим", а российских боевиков в Донбассе - "борцами за свободу". Когда украинская армия начала наступать, чтобы восстановить контроль в Донбассе, Гиркин и его подчиненные заняли позиции в психиатрической больнице на окраине Славянска, используя пациентов как живой щит.

Сегодня руины той больницы, которые напоминают сцену из битвы под Сталинградом во времена Второй мировой войны, стали символом безумия по сути театрального конфликта, который отобрал жизни 10 тысяч людей и заставил покинуть свой дом 1,7 миллиона человек. Впрочем, Украина и Россия официально не воюют. Они поддерживают определенные дипломатические и торговые отношения. Украина стыдливо называет зону конфликта местом, где проводится "антитеррористическая операция". Для большинства людей, которых коснулась война, неважно, кто ее начал и как она называется.

"Я против всех", - говорит Людмила Приходько (имя изменено - ред.), которая живет в отстроенном доме рядом с руинами больницы в Славянске.

Она сбежала из Донецка после того, как отказалась поддерживать самопровозглашенную так называемую "Донецкую народную республику". Она чувствует себя одинаково чужой как для Украины, так и для России.

"ДНР считает таких как я врагами. Украина видит нас потенциальными сепаратистами", - говорит она.

На бумаге между Украиной и захваченными российскими боевиками территориями нет границы. На практике же здесь есть несколько пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые охраняют пограничники и таможенники. Через них в обязательном порядке проходят те, кто живет на захваченных территориях, но работают, получают пенсии или решают бюрократические проблемы на подконтрольной Украине стороне.

Контрабандист Андрей Борисов, который перевозит еду, сигаренти и пестициды в зону конфликта, говорит, что к его "бизнесу" причастны все: таможенники, местные чиновники и боевики по ту сторону условной границы.

В течении дня, когда КПП в Майорске открыт, ситуация относительно спокойная. Когда он закрывается и наступает темная пора, обе стороны начинают стрелять друг в друга, а люди между ними прячутся в своих домах. Утром они выходят наружу, чтобы проверить грядки, усеянные кратерами от снарядов, собрать урожай картофеля и шрапнели.

В Авдеевке стрельба более интенсивная. Четыре мирные жителя недавно погибли сдесь. Командир 72-й бригады армии Украины Александр Самарский говорит, что главная цель этих бессмысленных обстрелов со стороны российских боевиков - это поднять моральный дух, поддерживать активность и дисциплину.

"То же можно сказать и про его отряд, бойцы которого занимают позиции без ротации по 7 месяцев. Армия сейчас в лучшей форме, чем три года назад. Но алкоголь и наркотики стали достаточной проблемой, чтобы отправить нацгвардию. Двое нацгвардейцев показали на смартфоне видео, как у пьяных офицеров армии конфискуют алкоголь и пакеты с белым порошком", - говорится в статье.

История нацгвардейцев, о которых пишет издание, тоже интересная. Три года назад на Майдане они были по разные стороны баррикады. Один из них служил в милиции в Харькове и был вызван в Киев для охраны администрации президента. Другой был студентом в Киеве и принимал участие в протестах. Сегодня же они служат вместе. Но такое взаимопонимание редко встречается среди гражданских. Самарский рассказал, что большинство населения в Авдеевке не поддерживают украинских военных. Российское телевидение продолжает транслироваться. И хоть это и кажется абсурдным, учитывая ежедневные обстрелы с российской стороны, местные жители обвиняют во всем Украину, а не Россию.

"Президент Петр Порошенко, кажется, больше озабочен возможной потерей лояльности проукраинских солдат, чем завоеванием симпатии людей на Востоке. Вместо поддержки местных русскоязычных людей, правительство вводит квоты на использование русского языка на украинском телевидении и запрещает важные русскоязычные книги. Позиция Порошенко может быть слабее, чем кажется. В феврале группа украинских бойцов и волонтеров заблокировали железнодорожную колею, которая проходит через линию контроля, остановив транспортировки между сепаратистскими территориями и остальной Украиной", - говорится в статье.

Порошенко высказался против блокады, но лозунг акции "Нет торговле на крови" распространился. Популярность блокады выросла от 7% до более 50%. Не сумев побороть участников акции, правительство присоединился к ним, внедрив энергетическую блокаду оккупированных территорий. В ответ российские боевики объявили о захвате всех угольных шахт, металлургических и химических заводов, которые принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову. Когда работники шахт миллиардера попытались выступить против действий российских марионеток, они столкнулись с угрозами и грабежами со стороны боевиков и их российских покровителей.

Протест шахтеров разрушил иллюзию о том, что Россия якобы хотела создать пролетарский анклав в стиле СССР. Полупустой Донецк имеет очень чистый вид. Оксана Миронова, которая живет в городе, но руководит средним бизнесом на украинской стороне, говорит, что боевики придумали символы и атрибуты "государственности", имитируя стабильность. Однако, это все равно территория, управляемая бандами.

"Они накрасили губы, а шею помыть забыли", - говорит Миронова.

Из-за неспособности предложить что-то в будущем, российские боевики паразитируют на символах СССР. 11 травя они отпраздновали годовщину существования своей так называемой "республики" маршем в советском стиле. Рабочие несли шарики и советские флаги, маршируючи в колонне по проспекту Ленина. Но держать советскую фанерку может быть не так просто без рабочих мест.

"Однако, несмотря на разочарование так называемой "русской весной", мало кто верит, что регион вернется в состав Украины. Но не только Украина и Россия пытаются убедить людей в обратном. Лидеры Запада тоже это делают, когда поддерживают Минские соглашения, хотя в частных разговорах признают, что они мертвы окончательно", - говорится в статье.

Издание пишет, что Минские соглашения были разработаны для "маскировки украинского поражения". Они призывают Россию вернуть Украине контроль над ее границами и захваченными территориями, но Москва этого не сделает никогда. Тем временем, Киеву не хватает военной силы или западной поддержки, чтобы сделать это силой. Америка отказалась вооружать Украину летальными средствами, не говоря уже о борьбе на ее стороне.

Некоторые западные политики утверждают, что было бы более честно и продуктивно провозгласить Минские соглашения мертвыми. А затем укрепить нынешнюю разграничительную линию между ОРДЛО и остальной Украины вооруженными миротворческими войсками. Украина таким образом потеряет лишь небольшую часть территории, которую она все равно не контролирует, а также избавится от постоянного фактического состояния войны.

"Проблема в том, что слишком много сторон в конфликте заинтересованы в сохранении этой шарады. Среди них как российский президент Владимир Путин, так и украинский Петр Порошенко. Они оба отказались менять условия Минских соглашений, поскольку это подорвет доверие к ним. В то же время, никто не заинтересован брать на себя формальную ответственность за Донбасс. Легитимность Порошенко почти полностью держится на борьбе против России. Не в его интересах, чтобы Донбасс голосовал на выборах президента в 2019 году. Кремль не хочет платить за Донбасс и ограничивать возможности для вмешательства в дела Украины", - говорится в статье.

Однако, сохранение ситуации в нынешнем состоянии не означает, что она такой и останется. Гиркин недавно сказал: "Рано или поздно России придется или победить, или признать поражение. Военная конфронтация неизбежна". Для боевика идеальным результатом было бы создание так называемой "Новороссии". Этот русский термин ознчає включение восточных регионов Украины в новое государство, которое объединит Россию, Украину и Беларусь. Это кажется бредом. Но именно с таким мифом Гиркин захватил психбольницу в Славянске три года назад.

Тем временем, издание Washington post писало, что у Трампа хотят перезапустить мирные переговоры относительно Украины. Администрация Барака Обамы добилась значительных подвижек. Но его преемники рассчитывают на то, что Путин больше не может затягивать время и ждать кого-то более лояльного в Белом доме.

Ранее издание Financial Times писало, что несовершенные Минские соглашения позволяют России выдвигать обвинения Украине. Эксперты указывают, что Москва и под контрольные ей боевики не выполнили свои обязательства по Минскими соглашениями. Но документ так составлен, что Москве удается использовать его в свою пользу, акцентируя внимание лишь на том, что не сделал Киев.