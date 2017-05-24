Учебные заведения Славянска получили "письма счастья" из "ДНР" - ИС

Украинскую молодежь приглашают принять участие в "спортивно-патриотических мероприятиях" на оккупированной территории.
Приглашения разосланы с почтового ящика, зарегистрированного на имя Александра Маликова.
"В рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" приглашаем всех желающих принять участие в спортивных, физкультурных, молодежных и патриотических мероприятиях на территории "Донецкой Народной Республики" (проживание и питание за счет принимающей стороны)", - говорится в цитируемом Тымчуком письме.
Оккупанты также предлагают "социально уязвимым категориям молодежи" пожить в специальном "Молодежном социальном общежитии", расположенном на оккупированной территории.
Пропагандисты террористов также не прекращают попыток пригласить молодежь на "обучение в ДНР".
"Также приглашаем жителей Донецкой области к обучению в "Донецком республиканском высшем училище олимпийского резерва им. С.Бубки" и "Донецком институте физической культуры и спорта"", - подчеркивается в пропагандистском "приглашении" коллаборационистов.
Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".
Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".ZN.UA