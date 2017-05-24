Учебные заведения Славянска получили "письма счастья" из "ДНР" - ИС

Украинскую молодежь приглашают принять участие в "спортивно-патриотических мероприятиях" на оккупированной территории.

Террористы ОРДО ведут пропагандистскую работу в рядах украинской молодежи РИА Новости

Учебные заведения подконтрольного Украине Славянска, получили на электронную почтуна мероприятия, проводимые террористической организацией "ДНР" на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Приглашения разосланы с почтового ящика, зарегистрированного на имя Александра Маликова.

"В рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" приглашаем всех желающих принять участие в спортивных, физкультурных, молодежных и патриотических мероприятиях на территории "Донецкой Народной Республики" (проживание и питание за счет принимающей стороны)", - говорится в цитируемом Тымчуком письме.

Оккупанты также предлагают "социально уязвимым категориям молодежи" пожить в специальном "Молодежном социальном общежитии", расположенном на оккупированной территории.

Пропагандисты террористов также не прекращают попыток пригласить молодежь на "обучение в ДНР".

"Также приглашаем жителей Донецкой области к обучению в "Донецком республиканском высшем училище олимпийского резерва им. С.Бубки" и "Донецком институте физической культуры и спорта"", - подчеркивается в пропагандистском "приглашении" коллаборационистов.

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".

Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".