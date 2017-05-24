Топ Новости
<
>

Учебные заведения Славянска получили "письма счастья" из "ДНР" - ИС

24 мая в 10:01

Украинскую молодежь приглашают принять участие в "спортивно-патриотических мероприятиях" на оккупированной территории.

ДНР1
Террористы ОРДО ведут пропагандистскую работу в рядах украинской молодежи
РИА Новости
Учебные заведения подконтрольного Украине Славянска, получили на электронную почту письма-"приглашения" на мероприятия, проводимые террористической организацией "ДНР" на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Приглашения разосланы с почтового ящика, зарегистрированного на имя Александра Маликова.

"В рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" приглашаем всех желающих принять участие в спортивных, физкультурных, молодежных и патриотических мероприятиях на территории "Донецкой Народной Республики" (проживание и питание за счет принимающей стороны)",  - говорится в цитируемом Тымчуком письме.

Оккупанты также предлагают "социально уязвимым категориям молодежи" пожить в специальном "Молодежном социальном общежитии", расположенном на оккупированной территории.

Пропагандисты террористов также не прекращают попыток пригласить молодежь на "обучение в ДНР".

"Также приглашаем жителей Донецкой области к обучению в "Донецком республиканском высшем училище олимпийского резерва им. С.Бубки" и "Донецком институте физической культуры и спорта"", - подчеркивается в пропагандистском "приглашении" коллаборационистов.

Читайте также: В Донецке студентов заставляют сдавать кровь для раненных боевиков - ИС

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".

Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги приглашение ДНР мероприятие пропаганда Украина Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...