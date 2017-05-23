Троян подтвердил исчезновение видео по делу Шеремета после изъятия камер сотрудниками СБУ

В СБУ фактически отказались возглавить расследование убийства журналиста, заявил Троян.

СБУ действительно изымала видео с камер в районе убийства Шеремета RFERL.org

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян подтвердил, что после изъятия сотрудниками СБУ камер наблюдения с места убийства журналиста, на некоторых из них были стерты данные.

Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи "Левый берег с Соней Кошкиной", отвечая на вопрос журналиста.

"Случаи, когда мы (Нацполиция – ред.) приходили, а видео не было, действительно имели место", – заявил Троян.

Он также рассказал, что изначально был сторонником того, что следственную группу должна возглавлять СБУ, а не полиция, однако в спецслужбе возглавить расследование отказались.

Читайте также: Полиция могла допустить ошибку в расследовании убийства Шеремета – Князев

Ранее ZN.UA сообщало, что СБУ скрывает информацию об изъятии ее сотрудниками видео с камер наблюдения рядом с местом убийства Павла Шеремета. Это следует из ответа СБУ на соответствующий журналистский запрос.

В запросе редакция ZN.UA интересовалась, на каких основаниях сотрудники СБУ изъяли серверы с информацией с камер видеонаблюдения в одном из магазинов, расположенных рядом с местом убийства Шеремета. Другие вопросы касались содержания информации, а также причин исчезновения этой информации, после того, как СБУ вернула серверы хозяевам. В ответ, в СБУ лишь отметили, что следствие по делу ведет Нацполиция, а СБУ в этот процесс не вовлечена.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.