Трех днепровских полицейских отстранили от службы на время расследования событий 9 мая

Руководство увидело в действиях правоохранителей признаки преступления.

Результаты расследования событий 9 мая в Днепре передали в прокуратуру Facebook/УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об отстранении от выполнения служебных обязанностей трех полицейских полка полиции особого назначения ГУ НП в Днепропетровской области – участников событий, передает пресс-служба МВД.

По словам министра, руководству МВД и Национальной полиции передали в пркуратуру предварительные сведения о ходе служебного расследования обстоятельств массовых беспорядков в Днепре. Во время расследования были выявлены факты совершения тремя сотрудниками противоправных действий, которые содержат признаки уголовных преступлений.

"Для предоставления им правовой оценки материалы относительно действий этих полицейских направлены в органы прокуратуры", - поянил глава МВД, добавив, что этих полицейских отстранили от несения службы до завершения расследования.

"Отдельно будет дана оценка действиям руководителей полиции, которые должны обеспечить публичный порядок во время массовых мероприятий", - подытожил министр.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.

Полиции удалось идентифицировать 15 участников массовых беспорядков. Четверо из них были впоследствии арестованы, один – вышел из СИЗО после внесения 128 тысяч гривень залога.