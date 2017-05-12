Террористы обстреляли Станицу Луганскую – уничтожен частный дом

В результате обстрела сгорел дом на улице Лебединского.

Facebook/Юрій Клименко

В ночь на 12 мая боевики ОРЛО обстреляли Станицу Луганскую из минометов и стрелкового оружия, в результате чего полностью сгорел частный дом в жилом секторе. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

"Боевики сегодня ночью в очередной раз из минометов и стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую. Есть попадания в жилой сектор и попадание в частный дом на улице Лебединского, который полностью сгорел", – написал он, сопроводив свою публикацию фотографиями последствий обстрела.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".