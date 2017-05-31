Террористы "ДНР" селятся в домах вынужденных переселенцев – ИС

Местные жители не рады такому соседству.

Оккупанты в Донбассе решают "жилищный вопрос" просто ДАН

Боевики "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР", передислоцированные в Новоазовск и Седово, самовольно заселяются в дома вынужденных переселенцев, которые покинули окукприованную территорию, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Руководство" Новоазовского района и местные жители недовольны такими действиями оккупантов.

Вместе с тем в Седово оккупанты ввели "усиленные меры безопасности". В частности, установили новые блокпосты на въездах в населенный пункт. Дежурство на них несут террористы "отдельного полка специального назначения "Бастион" МВД ДНР".

"Въезд осуществляется по спецпропускам, из гражданских лиц пропускают только тех, кто имеет прописку в Седово", - отмечает Тымчук.

Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области.