Террористы "ДНР" селятся в домах вынужденных переселенцев – ИС

Местные жители не рады такому соседству.
"Руководство" Новоазовского района и местные жители недовольны такими действиями оккупантов.
Вместе с тем в Седово оккупанты ввели "усиленные меры безопасности". В частности, установили новые блокпосты на въездах в населенный пункт. Дежурство на них несут террористы "отдельного полка специального назначения "Бастион" МВД ДНР".
"Въезд осуществляется по спецпропускам, из гражданских лиц пропускают только тех, кто имеет прописку в Седово", - отмечает Тымчук.
Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области.ZN.UA