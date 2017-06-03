Суд продлил арест основным фигурантам "дела 2 мая" в Одессе

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Пятеро "антимайдановцев" пробудут под стражей еще 30 дней.

Ключевые фигуранты "дела 2 мая" останутся в тюрьме

В Черноморске (Одесская область) суд почти трое суток рассматривал вопрос о продлении ареста для пяти из 20 фигурантов "дела 2 мая" в Одессе. Срок их ареста истекал 6 июня и суд приял решение продлить его еще на 30 дней. Под стражей останутся граждане России Максим Сакаулов и Евгений Мефедов, бывший капитан одесской милиции Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский будут находиться в следственном изоляторе еще 30 дней, пишет "Радио Свобода".

Анимайдановцев обвиняют в организации столкновений украинских и пророссийских активистов со стрельбой, произошедших на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года и приведших к гибели шестерых человек.

Всего в Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.