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Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 29 мая

18 мая в 12:53

Адвокатам Януковича предоставили время, чтобы ознакомиться предоставленными прокуратурой материалами.

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Суд прололжит рассматривать дело о госизмене Януковича через полторы недели
ТАСС
Оболонский районный суд Киева принял решение продолжить подготовительное заседание по делу об обвинениях беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 29 мая, в 10.00.

Соответствующее решение суд принял на заседании 17 мая, чтобы предоставить адвокатам экс-президента возможность ознакомиться с предоставленными прокуратурой материалами, в которых сторона обвинения аргументирует свою позицию о необходимости в данном деле проведения заочного судебного производства.

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Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший в Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ZN.UA
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