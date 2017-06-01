Суд отменил оправдательный приговор в отношении скандально известного блогера Коцабы

Бывший подозреваемый в деле о государственной измене снова станет обвиняемым.

Коцаба недостаточно долго пробыл на свободе times.if.ua

Высший специализированный судАпелляционного суда Ивано-Франковской области по делу о государственной измене Руслана Коцабы, сообщила его адвокат Татьяна Монтян.

"Основания отмены - чисто процессуальные: из-за того, что апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об исследовании некоторых доказательств", - пояснила она.

По словам защиты Коцабы, кассационная жалоба находилась в Высшем специализированном суде с 29 августа прошлого года.

"Цель всего этого абсурда - максимально оттянуть принятие окончательного решения, чтобы оттянуть вынесение решения Европейским судом", - считает Монтян.

Напомним, в мае суд в Ивано-Франковске приговорил блогера Руслана Коцабу к 3,5 годам тюрьмы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Коцабу обвиняли в том, что его призыв отказаться от мобилизации, распространенный через Youtube, оказал негативное влияние на обороноспособность Украины.

В январе 2015 года Руслан Коцаба выложил в сеть видеообращение к президенту Украины с критикой очередной волны мобилизации. В феврале Коцаба был арестован по подозрению в государственной измене.