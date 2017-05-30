Суд отклонил ходатайство прокуратуры об отводе судьи по делу Кернеса

Прокурор считает, что судья Антонов занял сторону обвиняемых и их защиты.

Прокурор подозревает судью, который рассматривает дело Кернеса, в необъективности

Судья Киевского районного суда Полтавы Юрий Кулиш в понедельник, 29 мая, рассмотрел ходатайство государственного обвинения об отводе судьи Андрея Антонова, который рассматривает уголовное производство в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его телохранителей. Ихв 2014 году.

В Харьковском городском совете сообщили, что суд счел ходатайство прокурора необоснованным и отклонил его.

Прокурор Александр Ганилов, представляющий государственное обвинение, в свою очередь, заявил, что судья Антонов занял сторону обвиняемых и их защиты. Потерпевшая сторона поддержала ходатайство прокурора, в то время как защита обвиняемых сочла его необоснованным.

Геннадия Кернеса и и его двоих охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, 25 января 2014 года харьковчане Александр Кутятин и Сергей Ряполов, снимавшие на видео скопление автотранспортных средств с российскими номерами возле гостиницы "Националь", были незаконно задержаны и доставлены в отель. Там они подверглись допросу и избиению, в котором якобы принимали участие лично Кернес и его охранники.

2 марта 2015 года харьковскому городскому голове было вручено подозрение в совершении преступления. 2 апреля Высший специализированный суд Украины постановил перенести рассмотрение уголовного дела в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.