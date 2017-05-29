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Суд отказался рассматривать дело замглавы Минздрава Василишина

29 мая в 17:35

При задержании чиновника была нарушена подследственность.

Роман Василишин
Суд вернул обвинительный акт в отношении Василишина прокурору
Печерский районный суд Киева отказался судить задержанного при получении взятки заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, сообщила Член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, ссылаясь на соответствующее судебное постановление.

"Помните помпезное задержание заместителя министра здравоохранения Романа Василишина на получении взятки? (…) Так вот ... финита ля комедия. Суд отказался судить Василишина, потому, внимание !!! была нарушена подследственность! на человеческом языке это означает, что Генпрокуратура не имела права задерживать Василишина и должна была передать это дело НАБУ. Это черным по белому написано в судебном постановлении!", – написала она в Facebook.

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В постановлении суда также указывается, что изложенное в обвинительном акте прокуратуры обвинениме не содержит объективной стороны совершенных преступлений.

Судьи постановили вернуть обвинительный акт в отношении Василишина прокурору и оставить ранее избранную меру пресечения в виде залога без изменений.

В июле прошлого года стало известно, Роман Василишин был задержан правоохранителями при получении взятки. Сообщалось, что заместитель министра выстроил систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности. 12 июля, за чиновника внесли более 2 млн гривень залога, после чего он вышел из СИЗО с электронным браслетом. 

По материалам: ZN.UA
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