Суд оправдал бывшего "министра угольной промышленности ЛНР" Баранова

Подсудимый настаивает, что боевики заставили его стать "министром" при помощи насилия и угроз.
Как сообщает "5 канал", суд постановил, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности подозреваемого к созданию террористической организации. Защита Баранова настаивала на том, что "министром" он стал вынужденно – "под дулами автоматов".
"В мае-июне 2014 года Баранов назначен на должность "министра угольной промышленности, топлива и энергетики "ЛНР". После чего приступил к выполнению обязанностей незаконного органа власти "ЛНР. Которые выполнял до июля-августа 2014 года", – указал прокурор Луганской области Андрей Ковалев.
Отмечается, что обвинение требовало для подсудимого 10 лет лишения свободы.
По словам самого Баранова, "министром" он был "назначен" насильно. В июне 2014 он был похищен боевиками, и в плену узнал, что жизнь его жены находится под угрозой. В то же время, видеозапись, на которую ссылается защита Баранова, суду предоставлена не была.
После трехчасового перерыва коллегия судей огласила приговор, согласно которому доказательств вины подсудимого недостаточно. Баранов признан невиновным и оправдан из-за недоказанности совершения им преступлений.
В прокуратуре заявили, что обжалуют данное решение в апелляционном суде.
В сентябре прошлого года бывший "премьер-министр" террористической группировки "ЛНР" Геннадий Цыпкалов, задержанный по делу о попытке "переворота", совершил самоубийство.ZN.UA