Суд оправдал бывшего "министра угольной промышленности ЛНР" Баранова

Подсудимый настаивает, что боевики заставили его стать "министром" при помощи насилия и угроз.

Суд признал невиновным "экс-министра угольной промышленности ЛНР"

Кременский районный суд оправдал экс-депутата Первомайского горсовета Сергея Баранова, который был провозглашен в ОРЛО "министром угольной промышленности ЛНР".

Как сообщает "5 канал", суд постановил, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности подозреваемого к созданию террористической организации. Защита Баранова настаивала на том, что "министром" он стал вынужденно – "под дулами автоматов".

"В мае-июне 2014 года Баранов назначен на должность "министра угольной промышленности, топлива и энергетики "ЛНР". После чего приступил к выполнению обязанностей незаконного органа власти "ЛНР. Которые выполнял до июля-августа 2014 года", – указал прокурор Луганской области Андрей Ковалев.

Отмечается, что обвинение требовало для подсудимого 10 лет лишения свободы.

По словам самого Баранова, "министром" он был "назначен" насильно. В июне 2014 он был похищен боевиками, и в плену узнал, что жизнь его жены находится под угрозой. В то же время, видеозапись, на которую ссылается защита Баранова, суду предоставлена не была.

После трехчасового перерыва коллегия судей огласила приговор, согласно которому доказательств вины подсудимого недостаточно. Баранов признан невиновным и оправдан из-за недоказанности совершения им преступлений.

В прокуратуре заявили, что обжалуют данное решение в апелляционном суде.

В сентябре прошлого года бывший "премьер-министр" террористической группировки "ЛНР" Геннадий Цыпкалов, задержанный по делу о попытке "переворота", совершил самоубийство.