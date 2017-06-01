Страна не знает количества погибших от войны в Донбассе детей – эксперт

Статистика по детям – жертвам преступных действий – в Украине либо проблемная, либо не ведется вообще.

Официальные цифры о гибели детей от войны в Донбассе серьезно занижены Оксана Денисова, ZN.UA

Доступные на сегодня данные о количестве детей, погибших в результате Конфликта на Востоке Украины, могут быть занижены как минимум в три раза, считает эксперт в сфере защиты прав детей Людмила Волынец.

Мнение специалиста приводит в своем материале для ZN.UA Алла Котляр. По словам Волынец, уже ровно год тиражируются цифры о том, что в результате войны погибли 68 детей и ранены 123, однако все правозащитные организации утверждают, что этих детей минимум в три раза больше.

Эксперт отмечает, что в Украине очень часто используется неправдивая статистика.

"Согласно официальной статистике, количество детей-сирот и лишенных родительской опеки в Украине уменьшилось на 20 тыс. по сравнению с последним довоенным годом, хотя, по логике, их стало больше. МВД оптимистично заявляет об уменьшении детской преступности, сравнивая при этом цифры 2012—2013 гг. со всеми последующими, уже без учета оккупированных и временно неподконтрольных Украине территорий", – указывает Волынец.

По ее словам, статистика по детям – жертвам преступных действий — либо проблемная, либо не ведется вообще.

"Таких примеров можно привести много. Не имея достоверной статистики, невозможно правильно планировать дальнейшие действия. Например, в концепции Национального плана действий военный аспект, значительно ухудшающий положение детей, вообще затронут лишь по касательной. Хотя на ближайшие пять лет, как мне кажется, это будет определяющим", – заключила она.

Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире уже в 67-й раз подряд отмечают День защиты детей.

Подробнее о ключевых задачах и вызовах в сфере защиты прав детей в Украине читайте в материале Аллы Котляр "Не ангелы, или Любовь по праздникам" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".