Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 16-18 градусов.
В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 8-10°, днём 20-22°.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 5-10°, в западных областях 8-13°; днём 18-23°, на высокогорье Карпат 10-15°.
В понедельник, 22 мая, в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-13°; днём 16-21°, в Закарпатье до 24°, на большей части Левобережья 14-19°.
В Киеве 22 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 18-20°.
20 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в районе Приморского 14°, Одессы 15°; в Днепре возле Киева 15°.
Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.Интерфакс-Украина