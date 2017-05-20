Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни

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Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 16-18 градусов.

В Киеве ночью будет без осадков kievcity.gov.ua

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие суткибудет определять теплая, ночью сухая, днем влажная воздушная масса. Ночью без осадков, лишь на крайнем западе и юге страны небольшие дожди, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 8-10°, днём 20-22°.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 5-10°, в западных областях 8-13°; днём 18-23°, на высокогорье Карпат 10-15°.

В понедельник, 22 мая, в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-13°; днём 16-21°, в Закарпатье до 24°, на большей части Левобережья 14-19°.

В Киеве 22 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 18-20°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в районе Приморского 14°, Одессы 15°; в Днепре возле Киева 15°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.