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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

От беспредела террористов страдает население временно оккупированных районов Донбасса.

Одни оккупанты будут "следить за порядком" у других ДАН

Сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности"и "Министерства внутренних дел" террористической организации "ДНР" прибыли в расположение одной из частей 1 АК для, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по данным разведчиков, в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжается рост правонарушений, совершенных в отношении местного населения.

Именно с целью "проведения проверки и предупреждения фактов совершения преступлений личным составом в отношении местного населения" в субботу, 3 июня, в расположение прибыли "представители МГБ ДНР" и "специальное подразделение МВД ДНР".

Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области.