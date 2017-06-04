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"Спецслужбы" оккупантов контролируют боевиков ОРДО - разведка

4 июня в 13:03

От беспредела террористов страдает население временно оккупированных районов Донбасса.

блокпост боевики Александровка
Одни оккупанты будут "следить за порядком" у других
ДАН
Сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности"и "Министерства внутренних дел" террористической организации "ДНР" прибыли в расположение одной из частей 1 АК для обеспечения безопасности местного населения, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по данным разведчиков, в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжается рост правонарушений, совершенных в отношении местного населения.

Именно с целью "проведения проверки и предупреждения фактов совершения преступлений личным составом в отношении местного населения" в субботу, 3 июня, в расположение прибыли "представители МГБ ДНР" и "специальное подразделение МВД ДНР".

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Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги население ДНР боевики
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