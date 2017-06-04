"Спецслужбы" оккупантов контролируют боевиков ОРДО - разведка

От беспредела террористов страдает население временно оккупированных районов Донбасса.
Так, по данным разведчиков, в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжается рост правонарушений, совершенных в отношении местного населения.
Именно с целью "проведения проверки и предупреждения фактов совершения преступлений личным составом в отношении местного населения" в субботу, 3 июня, в расположение прибыли "представители МГБ ДНР" и "специальное подразделение МВД ДНР".
Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области.ZN.UA