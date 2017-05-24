"Спецназ ДНР" одели в российскую военную форму – ИС

Обмундирование для боевиков привезли "гуманитарные конвои" РФ.

Оккупанты в Донбассе будут "щеголять" в новенькой российской форме ДАН

На территории временно оккупированного Донецка боевикам "отдельного полка специального назначения МВД ДНР" раздают военную форму и обувь российского образца, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным координатора, обмундирование и обувь для "спецназовцев" террористов были ввезены в Украину с последним "гуманитарным конвоем" Российской Федерации.

Напомним, с целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР" во время проведения пропагандистских мероприятий 9 мая, российские кураторы выдали террористам парадную форму черного цвета. Однако белые ремни и фурнитуру боевики должны были покупать за свой счет.