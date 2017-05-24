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"Спецназ ДНР" одели в российскую военную форму – ИС

24 мая в 11:52

Обмундирование для боевиков привезли "гуманитарные конвои" РФ.

МО ДНР
Оккупанты в Донбассе будут "щеголять" в новенькой российской форме
ДАН
На территории временно оккупированного Донецка боевикам "отдельного полка специального назначения МВД ДНР" раздают военную форму и обувь российского образца, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным координатора, обмундирование и обувь для "спецназовцев" террористов были ввезены в Украину с последним "гуманитарным конвоем" Российской Федерации.

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Напомним, с целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР" во время проведения пропагандистских мероприятий 9 мая, российские кураторы выдали  террористам парадную форму черного цвета. Однако белые ремни и фурнитуру боевики должны были покупать за свой счет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия форма боевики спецназ ДНР
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